AMLO vincula consumo de fentanilo con homicidios en Guanajuato y riñas entre “narcos”

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO vincula consumo del fentanilo a homicidios en Guanajuato, entre otros factores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el alto número de homicidios en Guanajuato está relacionado con el consumo de fentanilo y la disputa del crimen organizado por el predominio en la entidad.

En Jalisco, todos sabemos que opera un cártel, pero no hay ese consumo que hay en Guanajuato, y por lo mismo, no hay el número de homicidios que hay en Guanajuato. En Sinaloa, ya sabemos también que opera un cártel, incluso, es donde más laboratorios clandestinos se destruyen, pero no hay homicidios porque no hay consumo, o no hay el consumo que se da en Guanajuato", explicó.