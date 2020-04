AMLO viaja a Oaxaca para inaugurar hospital en medio de contingencia por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó esta mañana al Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México (AICM) para tomar un vuelo comercial que lo llevará a Oaxaca para reinaugurar el hospital rural IMSS Bienestar en la comunidad de Tlaxiaco, esto en medio de la contingencia por coronavirus.

Acompañado de integrantes de la Ayudantía, el mandatario accedió a tomarse fotos con trabajadoras del aeropuerto capitalino, pero evitando estar cerca de ellas siguiendo las recomendaciones de la Jornada de Sana Distancia para evitar contagios del Covid-19.

Se prevé que a las 14:00 horas, acompañado del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del titular del IMSS, Zoé Robledo, el mandatario recorra las instalaciones y dé un discurso solo ante medios de comunicación y no ante pobladores acatando las medidas sanitarias.

En su conferencia de prensa de esta mañana, López Obrador adelantó que no podría estar con los pobladores y que llegaría directo al hospital rural.

"Voy a Tlaxiaco a inaugurar un hospital, no puedo ver a nadie por la sana distancia, voy directo al hospital, (quiero) agradecerle mucho a la gente, que me ayuden pero voy solo a eso, no me puedo detener, no voy a atenderlos ahora, los estoy atendiendo, pero ahora no, ni siquiera un diálogo, una conversación", dijo.