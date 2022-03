AMLO vetaría reforma para descuentos directos al salario de trabajadores

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vetaría, en caso de ser aprobada, la reforma que permite cobrar prestamos mediante descuentos directos del salario de los trabajadores.

En la conferencia matutina, la “mañanera”, celebrada en Veracruz, López Obrador señaló que ningún banco, ninguna institución financiera ni el gobierno se debe prestar a esa iniciativa.

No estoy de acuerdo con esa reforma , no creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia el salario es sagrado”, expuso.

Es lo que permite el sustento de las familias y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nomina del trabajador, ningún banco debe de hacerlo, ninguna institución financiera y el Gobierno no debe prestarse a eso. No estoy de acuerdo con esa iniciativa”, enfatizó.