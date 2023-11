AMLO va por su último intento para que Guardia Nacional dependa de la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que antes de que concluya su sexenio, hará el último intento para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, de no poderse, recomendó que la institución no se quede ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni en la Secretaría de Gobernación "para que no se corrompa".

Y si ya no se puede, cuando menos hay la constancia. En una de esas, si quien llegue tiene mayoría calificada en el Congreso, va a poder reformar la Constitución y se va a lograr eso, que yo lo recomendaría. Yo no dejaría la Guardia Nacional ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, es la Secretaría de la Defensa, así de claro”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles 8 de noviembre en Palacio Nacional.

“No me vengan con el cuento de la militarización, porque ya han engañado mucho y manipulado mucho con eso”, expresó.

Explicó que el Ejército mexicano es distinto a otros ejércitos, que este es un Ejército que surge del movimiento revolucionario.