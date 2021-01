AMLO va contra la censura en Twitter y Facebook y “espionaje” en smartphones

CIUDAD DE MÉXICO.- La censura en redes sociales y la invasión la intimidad a través de teléfonos móviles, son temas que se revisarán en México, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina se refirió al derecho a la información y a no censurar como asegura lo hicieron plataformas digitales en Estados Unidos durante la semana pasada, además de cuestionar el “espionaje” mediante el uso de smartphones.

Espionaje

Como es posible que una empresa particular va a saber todo que hacemos los seres humanos, nuestros gustos, lo que hacemos en público y lo que hacemos en privado, nuestras pláticas familiares, las pláticas con nuestros amigos, y eso quien lo regula quién lo controla, cuáles son las normas, donde están los estados nacionales, la ONU donde están los organismos defensores de derechos humanos”, cuestionó López Obrador.

“La mayoría de la gente no saben que los teléfonos son micrófonos y por qué ocultarlo, por qué no decirlo, que se sepa, y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad, entonces son buenos temas para la reflexión, el debate”, anunció.

“Me estaban diciendo que, si se tienen un teléfono, escuchan que nos queremos comprar un par de zapatos, y aparecen, en la pantalla, zapatos en oferta”, señaló el presidente https://t.co/Gb08XmLBzr — El Universal (@El_Universal_Mx) January 13, 2021

El presidente adelantó que se atenderá este asunto en México.

“Buscando recoger opiniones, lo que queremos en México es que se garanticen las libertades, cero censura, prohibido prohibir, esto también en otros países se va a revisar”, declaró.

#AMLO expresó que la censura de las redes sociales no se debe permitir, "va en contra de la libertad"https://t.co/oLbWckSb7z — El Sol de México (@elsolde_mexico) January 13, 2021

Twitter y “Feis”

“Ya me pronuncié por lo que hicieron las plataformas de Twitter y de “Feis” en los últimos tiempos, no puede ser, repito, que una empresa particular se erija en la institución mundial por sus alcances de la censura como la santa inquisición de nuestros tiempos en lo que corresponde a las redes sociales”, criticó.

Eso no se puede aceptar no se puede permitir porque eso va en contra de la libertad, reiteró el mandatario mexicano.

“No sé si ustedes han observado que desde que tomaron esas decisiones, la estatua de la libertad de Nueva York se está poniendo verde de coraje porque no quiere pasar a ser un símbolo vacío”, comentó.

La libertad incluso en el caso de Estados Unidos es la principal enmienda su constitución, continuó, claro que entonces, en aquel tiempo no se imaginaban de que iban a haber empresas particulares con capacidad para limitar la libertad.