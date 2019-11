¿AMLO va al Teletón? Esto es lo que sabemos

CIUDAD DE MÉXICO.- El inicio de diciembre se acerca y con ello el Teletón que año con año organiza Televisa, y en redes sociales lo usuarios empezaron a especular sobre la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo se acrecentó luego de que Milenio reportará, como sorpresa, en una nota que el mandatario mexicano sería el primer invitado a dicho evento.

Si bien es cierto, como informa Reporte Indigo, Fernando Landeros, presidente del Teletón extendió formalmente la invitación a AMLO en medio de la presentación del Programa 2019.

Está invitado el presidente, lo que más nos gustaría es que estuviera porque para el es importante el tema de la discapacidad"

Por su parte, López Obrador aún no ha contestado o confirmado su presencia en el evento, no obstante, los usuarios de Internet ya empezaron las críticas contra su figura aunque no haya nada oficial.

Entre lo que resaltaron fue el revivir un tuit de 2014en el que AMLO asegura que "ni con todos los Teletones del mundo podría Televisa compensar el grave daño causado al pueblo de México como parte de la mafia del poder".

Muero por ver a los pejefans defender el Teletón �� https://t.co/tkLHQnKGa4 — Ana (@Anaro74) November 26, 2019

Con información de Milenio Noticias y Reporte Indigo.