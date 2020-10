AMLO: “todavía no hay acuerdo” en regularización de autos “chocolate” en BC

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la regularización de los autos “chocolate” o ilegales en Baja California no hay acuerdo, tema que además podría ser usado electoralmente por candidatos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario durante la conferencia matutina sobre si ya existe el aval de la Federación para la regularización, dado que en Baja California se inició con un censo que, de acuerdo con las autoridades estatales, servirá de base para la regularización de vehículos de procedencia extranjera que circulan de forma ilegal en el estado.

“Nosotros no descartamos la posibilidad de que se lleve acabo un censo para conocer a los propietarios de estos vehículos. Porque en Baja California en un buen número de delitos se utilizan estos carros y cuando se hace la investigación no se tiene control, no se sabe de quiénes son y vamos a buscar tener orden”, dijo.

Pero aclaró que “eso es distinto a la regularización para que puedan ser autorizados”.

“Estamos hablando de medidas para la seguridad pública, tener el control pero todavía no hay acuerdo”, dijo.

López Obrador alertó que con el proceso electoral podría utilizarse el tema con fines electorales.

“Para promover candidatos y hacen ofertas de que se van a regularizar los carros y se levantas listados de van haber programas d vivienda, salen gestores, como antes... pero ahora no se va permitir; está prohibido entregar migajas, nada de frijol con gorgojo”, enfatizó.