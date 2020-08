AMLO sostiene que con Calderón “gobernaba el narco” y le dice: “el que nada debe, nada teme”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa y con su secretario de Seguridad Genaro García Luna gobernaba el narco, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Gobernaba el narco, la autoridad estaba al servicio del narco, entonces era algo muy grave. Esto no ha pasado en ningún lugar del mundo en los últimos tiempos y; sin embargo, aquí todavía hay defensores de estas personas”, dijo al hablar sobre el proceso que se lleva en Estados Unidos contra el ex secretario acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.

Ayer el mandatario afirmó que con Calderón Hinojosa hubo un “narco-Estado” y hoy lo sostuvo y envió un mensaje al ex presidente: “el que nada debe, nada teme”.

“El que nada debe nada teme: si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, como diría el clásico: ¿y yo por qué?”, dijo.

López Obrador precisó que hasta la fecha se han despedido a 30 funcionarios involucrados con García Luna y hoy durante la mañana se revisó de nuevo para que “no quede nadie”.

“Todos ellos se formaron en el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), son historias negras, se fueron formando todos estos policías aplaudidos”, indicó.

El mandatario criticó que “los conservadores” le critiquen el hecho de saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán durante una gira por Sinaloa.

“¿Qué por qué saludé yo a la mamá de Guzmán Loera? La volvería a saludar si la encuentro a la señora. Pero, ¿cómo no voy a saludar una anciana?”, dijo.

Y se refirió a la liberación de Ovidio Guzmán el año pasado durante un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa.

“¿Qué se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión, porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna”, precisó.