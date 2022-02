AMLO sostiene postura de México en contra de la invasión de Rusia a Ucrania: “queremos que se respete la soberanía y autonomía de los pueblos”

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo la postura de México sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

Durante su conferencia matutina, el mandatario aseguró que México está a favor de la no intervención, autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica a las controversias como lo indica el Artículo 89 de la Constitución Mexicana.

Nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno, que no haya financiamiento de países extranjeros a grupos que se oponen a gobiernos legal y legítimamente constituidos”, dijo.