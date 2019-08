AMLO señala que recibió un "México muy descompuesto y maleado"

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un nuevo spot por su primer Informe de Gobierno que recibió un "México muy descompuesto y maleado".

Sin embargo, detalló que “estamos atendiendo las causas de fondo que originaron el problema y trabajando todos los días para conseguir la paz”.

En el video se puede ver a López Obrador rodeado del gabinete de seguridad, que lo integran la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; Alfonso Durazo; secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México; José Rafael Ojeda Duran, Secretario de Marina, entre otros.

En otros mensajes, el presidente ha destacado que en sus primeros meses de gobierno no han aumentado el precio de los combustibles, los impuestos, ni la deuda del País.

No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No hay aumentado los impuestos, no han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública”.