AMLO señala que no se pondrá en cuarentena por coronavirus

BADIRAGUATO, Sinaloa.-Desde la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no piensa ponerse en cuarentena.

"No podía ponerme en cuarentena, irme al retiro porque se requiere de que haya conducción en el País”, indicó el mandatario. “Los conservadores quisieran que desapareciera, quisieran que fracasa la 4T que estamos encabezando pero no les vamos a dar el gusto".

Por otro lado, AMLO afirmó que se atiene a lo que Salud le recomiende sobre si se hace o no un examen para saber si tiene coronavirus.

"Yo me atengo a lo que dice Salud, esto aplica para todos, ¿Cuándo se tiene que hacer la prueba? Cuando se tiene calentura, tos seca, dificultades para espirar y dolor de cuerpo. Si no tiene esos síntomas, no hay necesidad de tomarse la prueba".

López Obrador superviso el tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo en compañía del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz.

Cabe mencionar que Ordaz tiene una hija con COVID-19, quien permanece en aislamiento.