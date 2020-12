AMLO señala que IP podrá comprar vacunas contra la Covid-19 en el extranjero

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que la iniciativa privada podrá comprar vacunas contra la Covid-19 en el extranjero.

"Se ha dicho que por qué no se permite que se venda en las farmacias. Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda la vacuna, que se compre afuera", declaró en un un video publicado en Twitter.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020

Agregó:

"Nosotros sí, lo que estamos haciendo, es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita, nada más que en su momento, no porque 'yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político, soy influyente y me vacuno primero'. No, así no es la cosa", señaló.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de Presidencia, afirmó que el Gobierno Federal ha firmado diversos acuerdos para que toda la población mexicana sea vacunada contra Covid-19.

A través de Twitter, Ramírez Cuevas precisó que en 2021 llegarán a México casi 200 millones de vacunas de distintas farmacéuticas como Pfizer, Astra Zeneca, CanSino y Covax.

Además indicó que se buscará traer las vacunas producidas en Rusia y Alemania.

"En 2021 llegarán 34 millones de vacunas de Pfizer; 77.4 millones de Astra Zeneca; 35 millones de Cansino; 51.5 millones de Covax. Además se busca traer la rusa y la alemana", escribió en su red social.

Llega segundo lote de vacunas a México. Esta sábado aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un avión con el segundo lote de vacunas de Pfizer y BioNTech para atender el Covid-19.

A la capital del país llegaron 34 mil 125 dosis y a Monterrey, Nuevo León, llegaron otras 8 mil 775 vacunas para seguir con la jornada de vacunación.

Apenas hace tres días aterrizó en el AICM el primer lote de vacunas anticovid con tres mil dosis, las cuales ya fueron aplicadas y ahora se extenderá la aplicación de insumos a personal médico.