AMLO señala a Telemundo que es muy buena la relación con Donald Trump

WASHINGTON.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró a la televisora Telemundo que es muy buena la relación con Donald Trump.

“Han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento ... él ha cambiado completamente su discurso .... Es muy buena la relación con el presidente Trump y, como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos no de ... vecinos distantes. Ha habido un trato muy respetuoso y ... yo veo muy bien las cosas”, le dijo al periodista Javier Vega.

López Obrador agregó que valió la pena esta visita para impulsar las relaciones entre las dos naciones y Canadá.

"Sí, creo que fue una visita importante, eh... sobre todo porque apostamos a las buenas relaciones, a no pelearnos, a buscar coincidencias y eh... impulsar la cooperación para el desarrollo no solo de México y de Estados Unidos, también de Canadá. Es la integración de América del Norte para que nuestra región deje de ser deficitaria, es decir, que se pueda producir en México, en Canadá, en Estados Unidos, lo que consumimos. Es una de las regiones con más potencial económico en el mundo y de eso... se trató la reunión del día de ayer".

Sobre los anteriores comentarios de Donald Trump sobre los mexicanos en los que dijo que eran violadores y criminales , AMLO indicó que su visión ha cambiado.

"Siempre se evoluciona. La política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo. Política es tiempo. Eh... en un momento, el presidente Trump tenía una visión sobre los paisanos mexicanos, yo en su tiempo también, este... cuestioné ese pensamiento, esa forma de trato, ¿no? hacia nuestros compatriotas, pero ya es distinto. O sea, han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento eh... él ha cambiado completamente su discurso, ayer podía yo -y lo dije, sobre todo en la cena-, suscribir sus palabras porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación", reveló.

Agregó que debido a la crisis generada por la Covid-19, la visita a EU era necesaria para dar impulso al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Esta visita era necesaria, muy importante, sobre todo eh... por la pandemia que precipitó la crisis económica mundial y nosotros necesitamos, -tanto Estados Unidos como México y todos los países-, reactivar pronto nuestras economías. Entonces... la entrada en vigor del nuevo tratado es una gran oportunidad. Tampoco esto se presenta en otras regiones del mundo. El que, en momentos de crisis económica, se esté llegando a un acuerdo de cooperación para el desarrollo que va a permitir reactivar la economía y que haya empleos y que haya bienestar. Eh... salir a flote, salir adelante, ¿no? ante la crisis. Entonces, por eso me importaba mucho esta visita y creo que el presidente Trump también lo vio de esa forma".}

Ante la pregunta sobre si invitaría a Donald Trump a México, dijo que por lo pronto no debido a que en EU hay elecciones este año y no sería adecuado.

"Ahora no porque ya, después de esta reunión, pues aquí vienen ya las elecciones. Creo que en un mes va a comenzar las elecciones abiertas después de las convenciones de los partidos y ya no esté... podríamos hacerlo, pero vamos a esperar los resultados. Tampoco en eso nosotros nos metemos. Eso es un asunto que tienen que decidir los estadounidenses. Lo que sí puedo comentar es que es muy buena la relación con el presidente Trump y, como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos no de eh... vecinos distantes. Ha habido un trato muy respetuoso y... yo veo muy bien las cosas y felicidad", finalizó.