AMLO señala a Loret por su cobertura del huracán “Otis”; el periodista contesta a “las calumnias” y obsesión con él

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la destrucción causada por el huracán "Otis" en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los medios de comunicación y a los periodistas por informar sobre los daños y dar énfasis a las víctimas fatales, que hasta el momento se cuentan en 27.

Durante su rueda de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional, López Obrador reiteró sus críticas hacia el periodista Carlos Loret de Mola por informar sobre la supuesta muerte de personas en un hospital del puerto.

Cabe destacar que el día de ayer, el Presidente acusó al periodista de haber afirmado que 16 personas habían fallecido en un centro de salud del IMSS.

Te puede interesar: Ante críticas por respuesta al huracán Otis, AMLO promete pronta recuperación de Acapulco

En el Salón Tesorería, López Obrador preguntó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, sobre lo que comunicó el columnista de El Universal.

No, no, se hablaba de que había muertos y que había una denuncia de que se fue la luz en un hospital del IMSS y había 16; pero no se habló de muertos. Pero sí en las redes circuló, en varios medios de que hubo muertos en la clínica del IMSS por falta de electricidad ”, contestó Ramírez Cuevas.