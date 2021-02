AMLO se va a vacunar hasta que le toque el turno a la delegación donde vive

OAXACA.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a vacunar contra el coronavirus hasta que le toque el turno a la delegación de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, donde reside.

Me tocaría cuando se vacune a todos los adultos mayores de la delegación de Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, pero como ya pdecí de Covid me dicen los médicos que me atienden que tengo protección. Ellos tienen que valorar si me debo vacunar pronto o esperar, externó.

El mandatario durante la conferencia matutina que ofreció este domingo en Oaxaca, reiteró que no hará uso del influyentismo para aplicarse el biológico de AstraZeneca que recién llegó a México, pues debe haber igualdad en la aplicación de las dosis.

Se tiene que predicar con el ejemplo, ahora vamos a esperar. A todos nos va a tocar, a todos, no va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes. Se le dará preferencia a los que viven más apartados, a los más pobres, a los más necesitados, apuntó.

Hoy día, reconoció hay muchos cuestionamientos por haberse contagiado de coronavirus, porque aseguran que no se cuidó, aunque si lo hizo y de todas maneras se enfermó.

“Si cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer me hubiera vacuna utilizando el argumento o la excusa, para darle seguridad a los adultos mayores o personas que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de Covid”, señaló.

Las vacunas, agregó, serán suministradas a todos los adultos mayores, pero primero iniciarán con los que viven en las comunidades que no cuentan con infraestructura para atender casos de Covid-19.