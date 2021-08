AMLO se reúne con directivos de Milenio y El País

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en privado este lunes con los directivos de Milenio Diario y El País de España.

Conversamos con mi amigo Francisco González, de Multimedios y con Joseph Oughourlian, presidente del periódico El País y de grupo PRISA, de España. Platicamos de manera franca y cordial", dijo el mandatario en Twitter.

AMLO ha señalado a El País en varias ocasiones de estar defendiendo intereses de empresas españolas que cometieron actos de corrupción en México.

El 9 de marzo de este año el presidente en conferencia de prensa matutina acusó a los corresponsales de "The New York Times", de Estados Unidos; de "The Guardian", de Gran Bretaña, y "El País", de España, de ser representantes de las empresas que participaron en el saqueo de México en el periodo neoliberal "y también están muy molestos porque ya no se permite robar, ya no se permite saquear".

AMLO, Iberdrola y El País

En el año 2020, en una conferencia AMLO aseguró que había una ofensiva en su contra donde participa el diario español El País, cuyos periodistas “callan como momias cuando les conviene y gritan como pregoneros cuando se trata de defender intereses de grupos, intereses económicos, intereses políticos”.

“Las (empresas) que tienen el monopolio en la industria eléctrica son las empresas españolas. Hay una sola empresa, Iberdrola, que tiene 20 plantas de generación de energía eléctrica, todavía el año pasado un hijo de Claudio X. González le vendió una planta en donde él era socio a Iberdrola. Entonces, están trabajando de manera conjunta y hay toda una campaña en medios de comunicación en contra de nosotros”.

AMLO y Milenio

El 6 de febrero de 2020 AMLO recibió en Palacio Nacional a Francisco González, a quien dio un tour por el recinto e incluso publicó un video en su cuenta oficial.