AMLO se reúne con 'Maru' Campos, gobernadora electa de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Conversé con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Como siempre lo he dicho, las autoridades tenemos la obligación de atender a todo el pueblo sin distinción de clases, creencias, ideas o partidos", señaló el mandatario.

María Eugenia Campos Galván ganó en las pasadas elecciones en Chihuahua, pero su triunfo se vio empañado por denuncias de corrupción.

"Platicamos sobre muchos temas pero yo creo que el tema que más tratamos los dos fue el tema de la pobreza en el estado de Chihuahua, a mí en lo particular me mueve mucho y me hizo trabajar de manera muy especial por nuestros hermanos marginados chihuahuenses y el presidente coincide y hablamos también de la relación fronteriza, con Estados Unidos", abundó Campos al salir de la reunión a las 6 de la tarde de este martes.

Campos Galván se convertirá en la primera mujer gobernadora de Chihuahua.

Llegará al cargo con al menos dos procesos legales abiertos: uno en el que se le acusa de pertenecer a la nómina secreta del ex gobernador priista Javier Duarte, y otro en el que se le señala de presuntos beneficios en la adjudicación de obra pública.