AMLO se retirará por completo de la política en 2024, “me estoy preparando psicológicamente”, dice y adelanta "hay relevo"

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que luego de concluir su mandato, en 2024, se jubilará, se irá a Palenque, Chiapas a escribir un libro y no opinará sobre política.

Para ello, precisó, se prepara psicológicamente desde este momento, pues no recibirá a nadie que tenga que ver con política.

“Me jubilo, no volver a participar en nada, no opinar, estoy haciendo un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para eso, para alejarme por completo. Voy a escribir, tengo un libro que quiero hacer pendiente”, dijo.