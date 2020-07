AMLO se realizará hoy por la tarde prueba de COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hoy por la tarde se realizará la prueba de Covid-19, debido a su viaje a Washington.

“Acerca de la prueba me voy hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde, ya mañana si alcanza que me den el resultado, mañana les informo,” indicó.

El mandatario precisó que si se requiere en Estados Unidos por protocolo se realizará de nuevo la prueba.

“Ahora que voy a salir me voy hacer la prueba porque no puedo ir enfermo sería irresponsable, me hago la prueba hoy, ya mañana les informo. Si allá también hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba estoy dispuesto hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad, el poder es humildad”, dijo.

López Obrador aseguró que no tiene síntomas: “no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Por eso no me hecho la prueba”.

“El que se dé un trato respetuoso a nuestros migrantes, a nuestros compatriotas, que por necesidad se han tenido que ir a trabajar a vivir a Estados Unidos”, dijo.

El mandatario afirmó que si hay una buena relación con el país anglosajón, se evitarán “los malos tratos” a los migrantes.