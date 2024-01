AMLO critica a Brozo y asegura que "antes era más fino, más sensible"

Al mismo tiempo que hablaba sobre periodistas, intelectuales, articulistas y conductores de televisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador también aprovechó para criticar al periodista Víctor Trujillo en su personaje del payaso Brozo.

Durante su conferencia diaria desde Palacio Nacional, el mandatario aseveró que "antes Brozo era más fino, más sensible".

Aun con su estilo, inteligente, pero ahora no sé qué les está pasando, están muy enojados, desesperados porque son muy burdos”, aseguró el presidente luego de mostrar un fragmento del programa "payaso tenebroso" que Víctor Trujillo hace con su personaje para el medio Latinus, en la que analiza votar "por la dictadura" o "por la democracia".

“Creo que es mucha la desesperación, quién sabe qué están viendo, qué están sintiendo.

Si yo fuese un dictador, pues él (Brozo) no estaría diciendo esas cosas. Nosotros no perseguimos a nadie. Además, hasta no ayuda porque si se exagera se hace el ridículo y pierden credibilidad”, agregó el Presidente sobre el comentario de Brozo.