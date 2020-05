AMLO se disculpa con médicos tras declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a los médicos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones del viernes.

Si lo entendieron así, ofrezco disculpa, pero no fue eso. Hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista, imagínense era médico Ernesto Ché Guevara, médico el mejor presidente de América Latina Salvador Allende, cómo voy hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos”, dijo.

López Obrador indicó que todo lo que dice “lo están tergiversando”, por lo que tiene que hablar más despacio.

“Están así, me están viendo, pero con microscopio, escudriñan todo lo que hago; entonces no dije eso, hablé de algunos médicos, porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, si se robaban la medicina, uno de los negocios más jugosos era de la compra de las medicinas, no sólo eso adulteraban los medicamentos”.

Y precisó: “Lo que dije fue que había médicos que sólo les interesaba el dinero, como todo, como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo ni modo que haya un gremio puro”.