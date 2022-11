AMLO sale en defensa de Noroña tras ser criticado en redes por ir a un supermercado "fino"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del senador del PT, Gerardo Fernández Noroña, luego de que fuera severamente criticado en redes tras ser visto comprando en City Market, un supermercado considerado "fino", y respondió a un usuario de twitter coincidiendo en que debe comenzar a educarse a los ricos.

La verdad si hace falta educar, fue un diputado a una tienda como Soriana, CityMarket, ni sabía que era, le empiezan a reclamar: oiga que hace usted aquí, a Noroña si, pero señoras y eso es real porque el que lucha por una causa justa, por los pobres no debe de usar zapatos, sino huaraches, no se puede poner traje y no puede viajar en avión".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que como opositor fue objeto de ese tipo de actos discriminatorios.

"A mi me lo han hecho, antes, una vez iba a Yucatán en avión, oiga porque no se vino en camión de la Ciudad de México hasta Yucatán, pero el prototipo de un conservador pequeño burgués o de un fifi".

"Luego me acuerdo que fui una vez de visita a Cuba y fuimos a comer con Silvio (Rodríguez), a un paladar, un turista me dijo: porque vienes aquí a comer, no sé qué le contestó Silvio y en la mesa hablamos de que no cabe duda que siguen las costas igual.

El presidente López Obrador señaló que con todo respeto hay que educar, porque son muy clasistas y no se dan cuenta que discriminan, porque si tienen títulos académicos piensan que son títulos nobiliarios.

Bueno el presidente del INE (Lorenzo Córdova) una vez lo grabaron hablando por teléfono burlándose de unos indígenas, pero es doctor de una universidad del extranjero, si hace falta todo un proceso nuevo de enseñanza y aprendizaje".

El mensaje de un usuario de Twitter, que mostró en la mañanera, señala: "Siempre se quiso educar al pobre, es hora de empezar educar al rico, por ejemplo que no evada impuestos o que no explote al pobre".