AMLO revela mano negra en manifestaciones de PF

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la protesta de los elementos de la Policía Federal (PF) hay mano negra de personas externas, reiteró el Presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció que hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP) dará a conocer los detalles de quiénes están involucrados.

Reafirmo mi postura, es un movimiento que no tiene razón de ser, no es una causa justa, no tiene fundamento, no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones. Continua la misma situación, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntaria, está establecido en la Ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal”, dijo.