AMLO revela que escribe un libro donde revelará detalles desconocidos sobre su relación con Trump

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que escribe un libro en donde revelará cómo fue su relación con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, más allá de lo que se conoce públicamente.

“Estoy haciendo un libro y voy a tratar, entre otros temas, cómo fue la relación con el presidente Trump más allá de lo que se conoce, para que se tenga una idea. Yo pienso que el éxito de esta buena relación tuvo que ver con el respeto mutuo”, contestó a un periodista sueco que lo cuestionó sobre su buena relación con el ex mandatario estadounidense, siendo él de izquierda.

López Obrador adelantó que cuando viajó a la Washington, le hizo una petición respetuosa a Donald Trump: no hablar del muro, pues las conversaciones podían terminar en confrontación.

“No queríamos que se tratara, que no se hablara del muro, porque si se iba hablar de eso, no iba a terminar bien la reunión y que no tenía caso que yo viajara tan lejos para ir a una confrontación política”, dijo.

López Obrador aclaró también que México no acepta injerencias en asuntos que corresponden a México.

“Él fue fue muy respetuoso en varias decisiones; cuando se propuso que los delincuentes mexicanos o de otras partes ligados al tráfico de droga se consideraran como terroristas, nosotros manifestamos nuestra inconformidad; eso da pie para que un país extranjero intervenga en la vida interna de otro país y de acuerdo a nuestra política exterior, nosotros defendemos el principio de la no intervención y autodeterminación de los pueblos”, dijo.