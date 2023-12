AMLO revela detalles sobre su nuevo libro "para jóvenes"; tendrá 800 páginas

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que cuando termine su sexenio se retirará por completo de la vida pública y también reveló que está preparando un nuevo libro “que tiene que ver con política” y “con algunas experiencias de la vida política”.

En su conferencia de prensa matutina realizada este miércoles 27 de diciembre, el mandatario dijo que el libro está dirigido “a los jóvenes” y que tendrá alrededor de 800 páginas y 20 capítulos, en los que relatará “cómo se enfrentan problemas, hay adversidades y cómo debe uno actuar”.

López Obrador afirmó que el libro será una recapitulación de toda su trayectoria, desde sus inicios hasta la actualidad, y que incluirá anécdotas de personajes históricos como Carlos Pellicer y Simón Bolívar.

“Voy a, en la introducción; ya estoy ofreciendo disculpas porque sí me quedó muy largo, muy extenso, porque hice el libro de los 3 años, “A la Mitad del Camino” y debí hacer los otros tres años", comentó.

Pero como no hay texto sin contexto, pues decidí hacer una recapitulación de todo, desde que empecé. Desde luego, lo general, y cosas que ya había escrito, pero vistas a la luz de los nuevos acontecimientos."

El jefe del Ejecutivo señaló que en enero tiene que entregar el material a la editorial para que proceda a hacer la revisión del mismo, y que espera que sea un libro que se pueda leer por capítulos, según el interés de cada lector.

Como va a ser extenso, estoy procurando que se lea por capítulo. Que el que quiera ver un capítulo o le llame la atención, lo lea; que no tenga que leerlo todo. Ahora el que quiera tener toda la historia, pues va a poder hacerlo”, mencionó.

López Obrador revela sus planes de jubilación

Asimismo, el presidente dijo que cuando se retire a su rancho en Palenque, Chiapas, una vez que concluya su mandato, se jubilará de la política y que no tendrá ninguna relación con nadie, salvo la familiar.

“Cuando me jubile voy a recordar a todos con mucho cariño, al término de mi mandato no atenderé a nadie”, expresó López Obrador, al rechazar la propuesta del periodista Lord Molécula de jugar una partida de dominó con él.

El mandatario agregó que le pedirá a sus hijos que no hablen de política con él y que platicarán de otras cosas. También dijo que no aceptará ninguna invitación a participar en nada ni en México ni en el extranjero.

“Una vez que yo entregue la banda (presidencial) ya me jubilo y no voy a atender a nadie siempre, siempre voy a recordar a todos con amor, siempre con mucho cariño, pero yo ya no voy a tener ninguna relación más que la familiar y eso con la advertencia a mis hijos de que no hablemos de política que platiquemos de otras cosas, pero yo ya cierro mi ciclo ya me jubilo y no voy a poder atender, recibir a nadie, no voy a aceptar ninguna invitación a participar en nada ni en México ni en el extranjero", finalizó.

