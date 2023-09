AMLO revela acuerdo con sus tres hijos mayores sobre cargos públicos

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República de México, reveló el acuerdo que tiene con sus tres hijos mayores -José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán- de que mientras él esté en activo en la política “ningún cargo para ellos”.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que sus hijos no deben desarrollarse a la sombra de su papá pues “cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante”.

“Tengo que agradecerles mucho a mis hijos grandes, porque desde hace tiempo tenemos el compromiso: mientras yo esté en activo, ningún cargo para ellos.

Y no deben tampoco desarrollarse a la sombra de lo que por circunstancias fue el papá, cada quien tiene que abrirse camino, salir adelante. Y me han ayudado mucho en ese sentido, porque no están participando y hasta tengo que agradecerles porque para perjudicarme a mí a ellos les pegan cada vez que pueden; pero también, ¿saben cuántos años llevan así? Pues desde que nacieron”, dijo.