AMLO responde a renuncia de titular de Semarnat

QUERÉTARO, Querétaro.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no se permitiera ningún acto de nepotismo, corrupción o influyentismo, por ello aceptó la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Tenemos que actuar con rectitud y no ser tolerantes con actos de prepotencia, cero corrupción, cero nepotismo, cero influyentismo y ninguna de esas lacras de la políticas”, dijo en entrevista a su arribo a esta capital para enterar los programas integrales del Bienestar.

La exfuncionaria provocó que en avión de Aeroméxico, con destino a Mexicali, se retrasara 38 minutos, para esperarla porque supuestamente era una orden presidencial.

López Obrador advirtió a los integrantes de su Gobierno que no tienen derecho a fallarle al pueblo de México.

Esto dijo el presidente @lopezobrador_ tras la presentación de la renuncia de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, extitular de la SEMARNAT https://t.co/pIgbUzQnH5 pic.twitter.com/cM6Uaifjwt — El Universal (@El_Universal_Mx) 25 de mayo de 2019

“Supe de este asunto a las 10 de la mañana, hablé con ella y reconoció que lo que hizo fue un error de su parte, y puso a disposición su cargo y mi recomendación fue en el sentido de que

no podemos fallar, en nada, cuando se comente un error así hay que aceptarlo y renunciar a la responsabilidad”, refirió.

“No tenemos derecho a fallarle al pueblo de México en nada y por eso se aceptó la renuncia de Josefa González Blanco”, agregó.

El titular del Ejecutivo rechazó que el avión en el que viajó Josefa González-Blanco Ortiz-Mena haya sido detenido por orden presidencial.

“Ella me explicó que tiene una relación de amistad con el principal directivo o gerente de la línea aérea, y que ella le habló porque se le hizo tarde, y este señor dio la instrucción para que se detuviera el avión”, apuntó.

González-Blanco Ortiz-Mena presentó su renuncia tras retrasar un vuelo comercial este viernes.

“El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría”, dijo en redes sociales.

González-Blanco aclaró que no hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión.

“Soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino”, escribió a través de su cuenta de Twitter.



“Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no puede estar por encima del bienestar de la mayoría”, dice.