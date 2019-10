AMLO responde a general Gaytán; descarta "intentos de conspiración" entre militares

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó “intentos de conspiración” y señaló que en la operación de las fuerzas militares y el operativo de Culiacán, autoridades han trabajado coordinadamente.



En su conferencia matutina, el Jefe del Ejecutivo respondió a las críticas reseñadas por el diario La Jornada del general Carlos Gaytán Ochoa, la cuales dan a entender que “existen discrepancias por la actitud del gobierno”.

El General expresó su preocupación por México y dijo sentirse agraviado como mexicano y ofendido como soldados.

Gaytán Ochoa señaló como una “verdad inocultable” que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del gobierno de López Obrador que viene propiciando decisiones que no convencen a todos.



López Obrador aclaró que no se llevaron acabo actos de mala fe, “ni mucho menos intentos de conspiración” y destacó que el equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional está “plenamente acreditado”, por lo que no hay nada fuera de lo institucional.



El mandatario nacional dijo que la declaración de Gaytán Ochoa en un desayuno encabezado por el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, es “entendible”, puede expresarse al igual que cualquier persona e incluso hizo referencia que fue subsecretario de Felipe Calderón.



Asimismo, mencionó que estaba al tanto del discurso del general Gaytán porque Cresencio Sandoval le informó de éste.



Andrés Manuel López Obrador mencionó de nuevo que no existen riesgos de fracturas en el Ejército porque es leal, cuyo comandante supremo es el “Presidente”.



“No tengo la menor desconfianza del Ejército, al contrario, cuento con el apoyo y la lealtad el Ejército y la lealtad que tiene el Ejército al pueblo de México”.



El político tabasqueño recordó que Felipe Calderón declaró la guerra durante su administración y se registró un alto índice de letalidad en la operación militar.



Posteriormente retomó el punto de la reseña de La Jornada y dijo que “por buscar la nota, entonces destacan esto como algo extraordinario, espectacular. . Lamentable, porque ahora resulta que un general del gobierno de Calderón, del periodo de mayor represión, es motivo, ¿no?, de exaltación en un periódico independiente. Pero así son las cosas".



LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE SU GOBIERNO



López Obrador aseguró dará más relevancia a los trabajos de inteligencia para detectar posibles ataques contra la ciudadanía como parte de la estrategia de seguridad de su administración.

"Es un avance el que se le dé más relevancia a la inteligencia, para saber qué (acciones) pueden llevar acabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo. Además, el Estado mexicano tiene posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad", dijo.

López Obrador refirió que antes se utilizaban, a través de los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen), a más de tres mil elementos para "espiar" a los políticos de oposición, activistas y periodistas que opinaran contra el gobierno.

"Hay forma de garantizar la paz, lo que queremos establecer es que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legítima defensa", añadió.

Las declaraciones tuvieron lugar durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, donde el presidente respondió preguntas sobre el operativo fallido que se llevó a cabo en Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de octubre, y donde se detuvo y luego se dejó en libertar a Ovidio Guzmán.

Con información de La Jornada y El Universal