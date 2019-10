AMLO respalda fallo de TEPJF en caso Bonilla; pide acatarlo

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador electo de Baja California Jaime Bonilla acatar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien resolvió que su periodo en la gubernatura sea de dos años, y no cinco como buscaba.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recalcó que esta decisión es del Poder Judicial por lo que se debe de respetar.

"Pues hay que acatarla (la resolución), todo lo que resuelvan los organismos, las instancias del Poder Judicial, ¿cuál es la premisa fundamental en este gobierno en lo tiene que ver con la aplicación de un auténtico Estado de Derecho? Se resume en una frase de los liberales del silo XIX: “al margen de la ley de la ley nada, por encima de la ley nadie", y no es como antes, no es una farsa, no es una simulación".

"Si hay una resolución se tiene que cumplir, y división y equilibrio de poderes y ya el Ejecutivo no es el poder de los Poderes y no hay amiguismo, no hay influyentísimo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y cero corrupción, cero impunidad aunque se trate de familiares", dijo.

Ayer miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad la validez de la elección de Jaime Bonilla Valdez como gobernador de Baja California por un periodo de dos años, de 2019 a 2021.

Al resolver la impugnación del PRD de la validez del proceso declarada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC), por cuestionamientos a la nacionalidad y residencia de Bonilla Valdez, la Sala Superior consideró improcedentes los alegatos, con lo que confirmó la validez del cómputo estatal, así como de la elección a la gubernatura y la constancia de mayoría.

De ese modo quedó claro que el periodo por el cual Bonilla Valdez fue electo es para dos años. En la sentencia también se desestimaron los argumentos del partido local Transformemos, el cual buscó declarar la nulidad de 34 casillas.