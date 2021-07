AMLO reitera que "por principio y por convicción", no buscará reelección

AYUTLA DE LOS LIBRES, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López reiteró que no intentará reelegirse "por principio y por convicción", pero llamó a su gabinete a aplicarse y no alentar esa posibilidad "nada de que hace falta tiempo".

Al supervisar el avance de los programas de bienestar en su segundo día de gira por la entidad, el titular del Ejecutivo federal exhortó a sus funcionarios a no trabajar ocho, sino 16 horas pues afirmó que no son "tiempos normales", sino de transformación.

Tenemos que aplicarnos a fondo, no perder el tiempo. Ya quedamos de que no va a haber reelección, por principio, por convicción. No debemos alentar esa posibilidad, pero como no vamos a buscar la reelección, y queremos sentar las bases de la transformación, de avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que aplicarnos a fondo.