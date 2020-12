AMLO reitera llamado a la población a tomar medidas frente a la pandemia de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó “que la gente se cuide” y acate el llamado a tomar medidas ante el incremento de Covid-19 en el País y en especial en la Ciudad de México.

El mandatario fue cuestionado sobre que, a pesar del llamado que hizo el viernes, los capitalinos salieron al centro de la Ciudad de México y a los centros comerciales a realizar compras navideñas, además de que la Basílica de Guadalupe registra filas de peregrinos que se han adelantado ante el cierre previsto para el fin de semana.

“Yo voy a seguir llamando de manera respetuosa a que nos cuidemos, mientras no tengamos la vacuna, la única defensa, la única forma de enfrentar la pandemia es que nos cuidemos nosotros mismos”, dijo.

López Obrador reiteró que está en contra de las medidas “extremas”, pues confía en que la población se cuide.

“Yo no descarto que la gente se cuide, como ya lo hicieron al principio de la pandemia, y como lo han hecho siempre, no creo en medidas extremas”, dijo.

“¿No avalaría que pase a rojo la Ciudad de México?”, se le preguntó.

“Si hay un pueblo consciente, no tengo peque estar pensando en fatalidades, en extremismos, que se va a requerir la fuerza; no, hay otras formas, vamos a esperar y ayudemos todos corriendo la voz de que hace falta que nos cuidemos, que no nos confiemos, que la pandemia está activa, que hay contagios y que no queremos pérdidas de vidas humanas que es lo que más nos duele”, contestó.