AMLO recuerda muerte de "El Barbas", líder de los Beltrán-Leyva, para justificar su estrategia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó el operativo realizado en 2009, en el que elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Arturo Beltrán Leyva "El Barbas", para justificar su estrategia para combatir al crimen organizado, que, dijo, se basa más en la prevención que en el ataque armado.



El mandatario mexicano comentó sobre la imagen del cuerpo de quien fuera el líder del cártel de los Beltrán-Leyva, expuesto semidesnudo y con dólares encima, días después de que fue abatido, hace casi 10 años, en Cuernavaca, Morelos.



"No sirvió, hay asuntos gravísimos de esa política, los niveles ya los hemos visto aquí, los índices de letalidad; se puede probar de que ajusticiaban, imagínense lo que desata eso, los odios que se desatan, la gente no olvida.



"Detuvieron a un delincuente famoso, hubo operativo y le pusieron al cuerpo dólares, ¿qué es eso? Yo respeto muchísimo a quienes piensan que con la fuerza, con medidas coercitivas, con la guerra, con el predominio o la superioridad de armamento se va a resolver el problema, pero eso no está en cuestión", dijo.



Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente fue cuestionado sobre dichos que ha hecho a los delincuentes como que "los va a acusar con su mamá" o que renuncien al crimen porque "fuchi, guácala"; y explicó que "durante el periodo neoliberal no se abonó a la prevención del delito".



"Vamos a luchar a procurar que haya una sociedad mejor, no la degradación que significó la política neoliberal, sin autoridad moral, ¿cómo las autoridades van a actuar, entonces? Nos va llevar tempo, desde luego, pero vamos bien y no habrá complicidad entre autoridades y delincuencia".



López Obrador añadió que "el que cometa un delito va a ser castigado" sin importar el dinero que se ofrezca para conseguir impunidad. "Nada de que con dinero todo se logra, nosotros no tenemos precio, nuestra dignidad no tiene precio, por eso tengo confianza de que vamos a poder", detalló.