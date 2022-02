AMLO recuera cuando WikiLeaks reveló que Denise Dresser era informante de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la politóloga Denise Dresser salió en unas filtraciones de WikiLeaks donde decía que era informante de Estados Unidos.

"Ahí en esos cables que tienen que ver con México aparecía que la señora Denise Dresser iba a la embajada de Estados Unidos a informar", comentó AMLO en conferencia de prensa.

El mandatario comentó que no le sorprende que ahora "siga con esa postura en su contra o que pertenezca a un grupo que recibe dinero del gobierno de EU, como este grupo de Claudio X. González y María Amparo Casar".

"Yo lamento mucho que el gobierno de EU no cambie su política exterior, que sigan practicando la misma política de hace dos siglos", indicó AMLO en referencia al dinero que el país vecino da a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

¿Qué dijo Denise Dresse?

Luego de lo dicho por el mandatario, Dresser acuso a AMLO de calumniarla y afirmó que las declaraciones del presidente en su contra son falsas.

"El presidente @lopezobrador_ otra vez me calumnia. Responderé puntualmente a través de una carta pública, en la que refuto sus aseveraciones falsas sobre mí. Buenos días", escribió Dresser en Twitter.

������Sobre el financiamiento de EEUU a organizaciones como @MXvsCORRUPCION, también recordó que de acuerdo a cables de Wikileaks, Denise Dresser "iba a la embajada de Estados Unidos a informar". pic.twitter.com/uqwvrh8inZ — Bendito Coraje (@CorajeBendito) February 22, 2022

AMLO cuestiona por qué no piden liberar a Julian Assange

AMLO mencionó que varios periodistas, incluída Denise Dresser, no han salido a pedir la liberación del fundador de WikiLeaks.

"Ninguno demanda la libertad de Assange... no son periodistas no enfrentan al poder opresor, no, enfrenatan a quienes luchan en contra de la opresión", comentó.