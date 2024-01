AMLO reconoce "emergencia energética" por bajas temperaturas en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el registro de bajas temperaturas en múltiples regiones de Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la misma ola de frío podría afectar el suministro de gas utilizado por las plantas eléctricas en México.

Durante su conferencia matutina de prensa, el mandatario señaló que están tomando medidas preventivas ante los problemas derivados de las tormentas invernales en EU, las cuales afectan la producción y distribución de gas, esencial para la generación de energía eléctrica.

Estas declaraciones coinciden con las previsiones de temperaturas extremadamente bajas en cerca del 80% de Estados Unidos, con la posibilidad de romper récords entre el lunes y martes, según informa la cadena CNN.

El presidente recordó la histórica tormenta invernal de febrero de 2021, que dejó a millones de mexicanos sin luz en los estados del norte debido a la interrupción del suministro de gas natural desde Texas.

Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso, y además ojalá y no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes, sufriendo", detalló.