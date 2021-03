AMLO recomienda a partidos no postular a quienes tengan carpetas de investigación abiertas

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recomendó a los partidos políticos no postular a candidatos que tengan carpetas de investigación abiertas.

"Es un llamado a que haya democracia y si hay candidatos que están impedidos por ley, que tienen antecedentes penales, no deben ser candidatos.

"En el momento del registro de las candidaturas tienen que presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno que los partidos, pero eso es una recomendación, no me puedo meter en su vida, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades si no hay carpetas de investigación", señaló en conferencia de prensa.

"Sería bueno que, le van a dar trabajo a la Fiscalía, pero sería bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si los candidatos no están ahí en el expediente".