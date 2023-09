AMLO rechaza que gobierno tenga versión de Ayotzinapa similar a la “verdad histórica” y afirma que se sabrá lo que sucedió

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno les haya dado ayer a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa una versión similar a la “verdad histórica”.

El mandatario adelantó que todos los documentos, informe, expedientes e información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) serán publicados en la página del gobierno federal, luego de que los padres y madres de los jóvenes no aceptaran el expediente.

Ayer se tuvo una reunión con padres, madres, abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información, tenemos diferencias. Ellos insisten de que el Ejército no está cooperando, que quieren que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque el Ejército ha aportado toda la información que tiene y ha ayudado mucho a esclarecer este lamentable caso de Ayotzinapa. Ellos no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe”, reveló.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, declaró que la Federación les entregó una versión muy similar a la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto.

López Obrador aseguró que “no es cierto” que falte información como alegan los padres y sus abogados.

Ellos no quisieron recibir el informe de ayer; el abogado salió a decir que lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica, creo que exageró o se confundió, porque nosotros tenemos principios, ideales y hablamos con la verdad”, indicó.

Y agregó: “Como no quisieron recibir el informe, porque es una carta mía más el informe de la Secretaría de la Defensa de los documentos que sostienen, no ha querido entregar la Defensa, más todas las grabaciones o textos que entregó el gobierno de Estados Unidos y una relatoria del trabajo”.

Puede conocerse la verdad

A nueve años de la desaparición de los estudiantes, el mandatario aseguró que con la información que se tiene y si se logra cooperación de detenidos, ya se puede conocer lo que sucedió y dar con el paradero de los normalistas.

Ya con la información que se tiene si logramos que nos ayuden los que están detenidos o en libertad, logramos lo más importante: encontrar a los muchachos”, afirmó.

López Obrador agregó que su prioridad es conocer dónde están los jóvenes y “con la información que se ya se tiene y lo que podemos obetener en estos tiempos nos puede conducir a eso”.

“Vamos a conocer la verdad, lo que sucedió; yo no voy a mentir o vamos a fabricar algo que no sea cierto, vamos actuar con rectitud y no somos iguales”, indicó.

