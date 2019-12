AMLO rechaza entrega de despensas por parte de “El Mencho” a la gente humilde

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que se revelara que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartiera despensas a personas de escasos recursos en pueblos de la costa del estado de Jalisco, se le cuestionó al presidente de México al respecto.

En la conferencia de prensa conocida como la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la estrategia del crimen organizado para congraciarse con la población.

El mandatario federal aseguró que ese tipo de prácticas ya no hacen eco entre la población, pues si bien existen comunidades con problemas de desarrollo, los ciudadanos ya no toman los recursos ofrecidos por los grupos de la delincuencia.

Asimismo, aseguró que el “reparto de migajas, dádivas, del frijol con gorgojo, ya no aplica, la gente no acepta esas cosas, pueden haber casos aislados, pero ya hay más trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos, en el campo hay más de 200 mil sembradores con empleo permanente”.

Agregó: “Eso sí calienta, aunque hay frío. No tenemos nada que ver con esas organizaciones, una de las políticas tiene referencia a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la común, ni la de cuello blanco, no tenemos nada que ver (…) Está prohibida la condonación de impuestos”.

Por otro lado, agregó que las poblaciones más vulnerables están siendo atendidas por el despliegue de los programas de bienestar, mismos que están dirigidos a garantizar los derechos sociales de los ciudadanos y que no se constituyen como dádivas o "migajas".

Esta semana circularon videos donde presuntos sicarios de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, entregaban una despensa a una señora.

“Oiga, mire, una ayuda de parte del señor Mencho”, se escucha decir al hombre y posteriormente la mujer mayor le agradece.

La cuenta La Voz del Pueblo en Twitter compartió el video además de la imagen de una tarjeta que presuntamente se encontraba dentro de las despensas.

En ella, se lee: “Feliz Navidad les desea el Señor de los gallos Mencho”.

Pero esta no es la primera ocasión que salen a la luz videos de este tipo de actos a nombre de “El Mencho”.

El pasado mes de octubre, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación también entregaron ayuda a damnificados por las lluvias en el poblado José María Morelos en Tomatlán, Jalisco.

En redes sociales circuló un video que muestra a hombres bajando despensas de un vehículo tipo pick up para entregarlas a personas que hacían fila para recibir la ayuda.