AMLO quiere reanudar giras el 30 de mayo para banderazo de Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que le gustaría reanudar sus giras, detenidas por la pandemia de Covid-19, el próximo 30 de mayo para dar el banderazo del arranque de construcción del Tren Maya.

Me gustaría hacerlo la semana próxima a finales, si no es la próxima semana a finales. Esperaría yo el siguiente fin de semana, me gustaría ir a dar el banderazo al Tren Maya el 30 y 31 de mayo de la próxima semana, sino una semana después”, dijo.