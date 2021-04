AMLO presentará iniciativa de reforma al INE tras elecciones de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al concluir la elección del próximo 6 de junio presentará iniciativas de reformas legales al Congreso de la Unión encaminadas a instituir una auténtica democracia en México.

Además, explicó que realizará propuestas de cambios en materia de mejoramiento de los organismos electorales para que sean “realmente independientes’’.

López Obrador indicó que se debe analizar una reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) y para lo cual no se descarta una renovación total de los consejeros electorales.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano manifestó que no confía el órgano electoral el cual, decidirá en sesión hoy martes si regresa la candidatura a Félix Salgado Macedonio por Morena y Raúl Morón quienes buscan encabezar los Ejecutivos de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Se le preguntó, si considera que esta eventual reforma debería incluir una renovación total del Consejo del INE independiente de que varios de ellos concluyan ya su periodo y posiblemente achicar al organismo.

A lo que el presidente respondió: Sí. Todo lo que ayude a que haya democracia, a que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos de intereses creados, que sea un órgano verdaderamente autónomo, independiente, pero realmente independiente. Yo no tengo confianza (al INE), yo le tengo confianza al pueblo, lo que pasó en el 18 fue por el pueblo, la gente salió a votar y a cuidar el voto, dijo.