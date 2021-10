AMLO presenta decálogo sobre uso de videojuegos al exponer caso Free Fire

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta decálogo sobre uso de videojuegos al exponer el caso Free Fire. Durante la conferencia matutina de AMLO Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, alertó que grupos del crimen organizado comenzaron a reclutar a menores de edad como "halcones" por medio de videojuegos, como "Free Fire", "Call of Duty", "Gears of War" y "Grand Theft Auto V".

López Obrador criticó este miércoles los videojuegos por promover la violencia y poner en riesgo a los menores de edad.

"Vamos a enviar un mensaje a las familias, madres, padres, a los niños, a los adolescentes, sobre el riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo. Todo esto que resulta muy violento y que sin duda afecta, daña", declaró el mandatario al inicio de su rueda de prensa matutina.

Policías usan videojuegos para rescate de menores secuestrados; eran “halcones”

AMLO presenta decálogo para el uso de videojuegos

1.- No jugar ni chatear con desconocidos

2.- Establecer horarios de juego

3.- No utilizar cuentas de correo electrónico personal

4.- No proporcionar datos personales ni telefónicos, ni bancarios

5.- No usar micrófono ni cámara

6.- No compartir ubicación

7.- Reportar cuentas agresivas o sospechosas

8.- Mantener la configuración de seguridad en los dispositivos

9.- En caso de menores de edad, jugar bajo la supervisión de los adultos

10.- Si se detectan estas conductas de acoso violencia o amenaza Reporta al 088

El presidente pidió "tener cuidado" y "dedicar más tiempo a las niños", al criticar el hecho que los padres dan un videojuego o dispositivos electrónicos a sus hijos cuando lloran.

Desde luego, somos libres. Prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable y sí es importante la información y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad", argumentó el mandatario.

¿Cómo reclutan cárteles a jóvenes por medio de videojuegos?

Al participar en el informe mensual de seguridad en Palacio Nacional, el subsecretario detalló que el modus operandi se basa en que el reclutador se hace pasar por un joven quien envía invitaciones por madrugada o cuando ningún padre o madre o tutor vigila a los menores.

Indicó que el perfil de los reclutados son jóvenes que estén interesados en las armas, adrenalina y posteriormente crean eventos privados en donde les dan las instrucciones para su reclutamiento en las filas criminales.

Detalló que no usan palabras como narco, cártel o "sicario", sino que recurren a siglas como "CJNG" (Cártel Jalisco Nueva Generación), "CDN" (Cártel del Noreste), sicari0s, c4rt3l y otras variantes.

El subsecretario Mejía Berdeja informó que el pasado 1 de agosto, uno de los menores identificado como "Menor 1" comenzó una amistad con un usuario de este videojuego que se llamaba "Rafael", quien lo agregó a su cuenta de Facebook, y posteriormente le dio su número de celular para estar en contacto

Esta persona, quien es identificada como "Moreno 1", le propone al menor trabajar en Monterrey, Nuevo León para permanecer en un cerro "checando frecuencia de radio y avisar si hay presencia policiaca, lo que se conoce como 'halcón'" y le ofreció 8 mil pesos quincenales "ya que le gustan mucho las armas y ganaría mucho dinero.

Reclutan cárteles a menores por videojuegos.

"El menor acepta la oferta y acuerdan seguir en comunicación y en su escuela, a dos compañeros ('Menor 2' y 'Menor 3' y los invita también, acceden y finalmente el 'Menor 1' le dice al criminal que los dos compañeros también quieren hacer las mismas actividades y que quieren el mismo pago".

Rescatan a menor y detienen a reclutadores del crimen organizado

El presunto criminal le dice al menor que se contacte con una mujer identificada como Miriam "N", y otra mujer en la terminal de ADO en Oaxaca y le entrega dinero como adelante el 4 de octubre para sus gastos de viaje.

"El 9 de octubre, los tres menores se trasladan de Tlacolula a Oaxaca y el criminal le da instrucciones de contactar a Oaxaca y el criminal le da instrucciones de contactar a Miriam afuera de la terminal. Con identidades, CURP falsas compran boletos y los trasladan a una dirección en Santa Lucía del Camino, que es conurbado de Oaxaca y ahí lo resguardan".

Señaló que a través de un trabajo de inteligencia y de un "sicario simulado", se logró entrar al juego Free Fire "porque estaban jugando (los menores), se puede rastrear la ubicación y es cuando elementos de la Fiscalía y la policía rescatan a los menores y detienen a Miriam, que ya está vinculada a proceso penal".