AMLO pone el ritmo con Margarita “la diosa de la cumbia” en la mañanera

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió escuchar La Pollera Colorá, de la cantante Margarita, para conmemorar el triunfo de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia.

El presidente López Obrador pidió que lo complacieran con el tema "La Pollera Colorá", canción conocida como el segundo himno nacional de Colombia, pero en voz de Margarita "La diosa de la cumbia", cantante colombiana nacionalizada mexicana y simpatizante del gobierno de Morena.

"Se puede, la ponemos ¿no?", exclamó López Obrador con los brazos extendidos cómo quién abre su pecho para recibir un abrazo.

Ante el Gabinete de Seguridad, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, comenzaron "a sonar los tambores" y en las imágenes se ve a un grupo de personas vestidas con lentes de sol, en su mayoría de blanco, caminando por un puente de madera junto al mar y con una tina llena de cervezas Águila, de las más populares del país sudamericano.

En el video se ve a estos hombres tomando cerveza Águila y jugando dominó.

No, no, no, eso si no, cámbiale, nada más pon el audio no vaya ser que nos acusen de estar haciendo promoción", reclamó el Mandatario, y agregó que el audio "no se escucha" en los videos de los canales oficiales del Gobierno de México.