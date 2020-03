AMLO plantea al G20 que ONU controle medicamentos y equipos ante escasez por COVID-19

Ciudad de México (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa durante la cumbre virtual del G20 la importancia de la familia para combatir la crisis por el COVID-19 y la urgencia de que la Organización Mundial de la Salud (ONU) controle el comercio de medicamentos y equipos médicos ante la escasez.

En cuanto a cooperación internacional, hice mención de la urgencia de que ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y equipos porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo”, dijo.

El presidente habló de la recuperación económica y la importancia del apoyo a las pequeñas y micro empresas, así como a la economía informal.

“Hablé de que las grandes potencias, las hegemonías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua. Que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales, que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle al paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial”, precisó.

López Obrador llamó a sus pares a rechazar el racismo y la discriminación.

“Y dije, como lo repetimos todas las mañanas, ¡ánimo! Vamos a vencer con la fraternidad universal”, dijo.

El G20 está integrado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania, Reino Unido, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, República de Corea, Sudáfrica y Turquía, así como por la Unión Europa; Arabia Saudí ocupa la presidencia del mecanismo y España es un país invitado permanente.