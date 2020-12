AMLO pide que se investigue contratos de Felipa Obrador, su prima, con Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló que Litoral Laboratorios Industriales, empresa de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ganado contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) que suman más de 365 millones de pesos en los últimos dos años, el titular del Ejecutivo pidió que se investigue.

En su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no tiene conocimiento del tema con exactitud y refirió que hoy, Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, va a informar.

“Yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo. No se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política”, expresó.