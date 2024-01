AMLO pide que Gobierno administre pensiones

CIUDAD DE MÉXICO GH.- El Gobierno federal podría administrar las pensiones y ayudar a los empresarios con aportaciones para lograr una jubilación digna para el trabajador, planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina, el Ejecutivo federal indicó que se logró una reforma, pero está incompleta.

Por eso vamos ahora a profundizarla. Que nos ayudó incluso el sector privado incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones, eso lo logramos hace tres años, ellos se comprometieron a incrementar las cuotas; sin embargo, no es suficiente”, dijo.

El mandatario detalló que se hará un análisis sobre las pensiones para que el Gobierno federal intervenga, sin desaparecer las afores.

“Para ver cuánto necesitamos y que el Gobierno ayude y que nos pongamos de acuerdo también con el sector privado. Vamos a buscar la forma, yo lo que quiero es quien administre. Es otra cosa, puede ser la Afore o puede ser directamente el Gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna”, explicó.

El pasado domingo 7 de enero, durante una gira por Veracruz, el Presidente se comprometió a enviar dos nuevas reformas ante de concluir su sexenio: Una para las pensiones de los trabajadores y una más para que el incremento de salarios no esté por debajo de la inflación.

Ante líderes sindicales, invitados al evento en memoria de los mártires de Río Blanco, criticó la reforma de pensiones realizada en 2020 y los cambios impulsados en la materia en 1997 por el ex presidente Ernesto Zedillo.

El Presidente destacó que las pensiones que se estipulan actualmente, son injustas, pues un trabajador no recibe su salario al 100%, sino la mitad.

El Estado no participa, no aporta, son los empresarios; es que engañaron muchísimo. Ahora, para que no sea una carga directa y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el Gobierno a ayudar para que sea gradual, y después el sector empresarial”, indicó.