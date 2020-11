"Esperar a que se resuelva la consulta": Pide AMLO ante posible implicación de EPN en caso Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El gobierno federal esperará a que se realice la consulta sobre juzgar a los ex presidentes para que a partir de ahí, las autoridades actúen, opinó el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la implicación del ex mandatario Enrique Peña Nieto en el caso Lozoya.

“No, no tengo más información, sólo lo que sale en los medios, mi propuesta abierta desde que tomé posesión es que en el caso de los ex presidentes si había necesidad y si lo demandaba la gente se hiciera una consulta, se le preguntará al pueblo”, dijo.

Esta semana los diarios Reforma y El Universal publicaron que la FGR acusó a Peña Nieto de "traición a la patria y cohecho" por el caso Odebrecht.

Pero, precisó, no puede detener la investigación en contra de Peña Nieto y dado el caso, los jueces deben resolver si “puede ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente”.

Los ex mandatarios pueden ser juzgados a través de las dos vías: por la consulta y jurídica.

“Pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, están en libertad de hacerlo”, dijo.

López Obrador precisó que él es partidario del “punto final” y de “pensar más hacia adelante, pero se aprobó que se realice la consulta, hay que esperar a que esto se resuelva”.

El mandatario indicó que su gobierno no detendrá procesos legales, pero tampoco presentará denuncias en contra de los ex presidentes.

“Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie, en caso de ser necesario llevar a cabo una consulta para que todos opinemos y a partir de ahí las autoridades actúen. Son asuntos bastantes delicados”, dijo.

El Presidente se dijo confiado en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Lozoya.

La FGR, agregó, actúa con autonomía e independencia en la integración de los expedientes para que los jueces resuelvan.

“Mi postura es que no haya venganzas políticas, persecución, que se aplique la ley con rigor, con escrúpulos, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad, que se lleve a la práctica la máxima liberal que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo.