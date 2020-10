Ante protestas y bloqueos, AMLO pide a sus paisanos no dejarse manipular por "conservadores" 

OSTUACÁN.- Ante las protestas y bloqueos de carreteras que han realizado damnificados afectados por inundaciones en Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus paisanos que no hace falta que se movilicen, que protesten o que tomen carreteras, pues aseguró que su gobierno los apoyará.

Al presentar el nuevo modelo de manejos de presas para evitar inundaciones en Tabasco por la presa Ángel Albino Corzo ‘Peñitas’, y acompañado por Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Rocio Nahle, titular de Energía (Sener), el mandatario anunció que se llevará a cabo un programa de ampliación y de construcción de viviendas en Tabasco para damnificados por las inundaciones, por lo que ya inició un censo de afectados.

El titular del Ejecutivo federal pidió también a sus paisanos que se no se dejen manipular por sectores conservadores, a quienes acusó de poner obstáculos a su gobierno porque no quieren la transformación de México.

“Quiero solo pedirles a mis paisanos que como siempre nos den su confianza, no vamos a fallarles. Todos van a ser atendidos. No hace falta que se movilicen, que protesten, que tomen las carreteras. Eso era antes cuando el gobierno no atendía al pueblo. Ahora el gobierno es del pueblo y es para el pueblo”.

“Que no se dejen manipular, que no acepten, que rechacen la politiquería de conservadores corruptos que no pierden oportunidad para ponernos obstáculos porque no quieren la transformación de México”.

“Tenemos el compromiso de apoyar a todos los damnificados por las inundaciones. Ya se está haciendo, ya se están levantando los censos de afectados y no sólo eso, ya 25 mil familias ya recibieron de manera directa sus apoyos, faltan otros, a todos los afectados se les va a atender", dijo.



"El plan era acabar con la CFE”

En compañía también de los gobernadores de Chiapas y Tabasco, Rutilio Escandón y Adán Augusto López, respectivamente, el mandatario acusó que en sexenios pasados las hidroeléctricas se quedaron rezagadas en la generación de energía, lo que resultó en que actualmente empresas particulares, sobre todo extranjeras, generan el 50% de toda la energía eléctrica del país, pues acusó que el plan era acabar con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Solo cuando se requería más energía en los tiempos críticos, picos, se turbinaba. Esto durante mucho tiempo llevó a que, en los meses de más lluvia en Chiapas, en Tabasco, septiembre, octubre, estando las presas llenas, se tenía que soltar más agua, y esto producía inundaciones, sobre todo en la planicie de Tabasco.

“Esto que causaba tanto daño se mantenía porque durante todo el periodo neoliberal se daba preferencia a las actividades de las empresas privadas que generan energía eléctrica en el país. Antes toda la energía eléctrica la producía la CFE, pero en el gobierno de Salinas de Gortari se hizo una reforma de ley secundaria violando la Constitución para que particulares generar energía eléctrica y esta política continuó con Ernesto Zedillo, Fox, Calderón y en el gobierno anterior.

“Al grado de que están produciendo ahora las empresas particulares, lo mismo que produce la CFE. El 50% de la energía eléctrica que consumimos ya se compra a empresas particulares, sobre todo, extranjeras y el plan que se tenían era continuar con esta política, para desaparecer por completo la generación de energía eléctrica por parte de la CFE”, dijo.