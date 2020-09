AMLO pide a simpatizantes no provocar a los del movimiento Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a sus simpatizantes no provocar a las personas del movimiento del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa).

“Por favor, si son simpatizantes nuestros que no vayan, que no se caiga en ninguna provocación, que se garantice a este grupo que se manifieste con absoluta libertad”, dijo.

Plantea AMLO a sus opositores libre manifestación y cero censura

El presidente Andrés López Obrador volvió hablar de la libertad de expresión durante la conferencia matutina de este jueves, insistió en que los opositores "no quieren que el presidente hable, que no diga nada" sino nada más ellos, "pues eso no es libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Qué porque pesa mucho el que hable el presidente o la investidura presidencial, sí, puede ser" y agregó: "¿cuánto peso se acumula con tantos medios articulados para atacar al gobierno?".

El mandatario preguntó: "¿dónde está la equidad en los medios?", y luego de ello señaló: "hagan un análisis sobre columnas y contenidos. Hoy pongan todos los periódicos sobre una mesa y vean 'en este periódico hay tres columnas, en otros cuatro, en otros hay hasta diez, cien columnas', ¿cuántas con análisis objetivos, profesionales, independientes?, ¿cuántas en contra del gobierno, por lo que sea y cuántas a favor de lo que hacemos?".

López Obrador dijo que seguro que de 100 no llega a cinco el número de columnas a favor de lo que su administración está haciendo, "entonces está muy descompensado porque eso no releja el sentir del pueblo" y citó que en las encuestas tiene el 70% de aceptación, pero los medios no les dan ni 20 o 10, sino el 5%.

"Entonces, respeto a la libre manifestación de las ideas, cero censura, nada más que nos permitan también a nosotros expresarnos, porque acallarnos ya significaría que claudiquemos o que nos tengamos que ir. Es como 'suicídate y luego hablamos'. Así no, eso no es la democracia", señaló el mandatario luego de afirmar que la cuarta transformación se está llevando a cabo y hay obstáculos y hay resistencias, pero es normal.

"Me sentiría hasta frustrado si no protestaran los conservadores, sino no tuviese yo a todos los intelectuales orgánicos en contra, a la prensa subvencionada en contra, sino hablaran, criticaran al gobierno, sino hablaran mal del gobierno me sentiría mal. Sería el equivalente a que todo seguía siendo lo mismo, que era más de lo mismo. Por eso qué bueno que hay reacción, esto significa que vamos caminando y no debemos tampoco molestarnos por eso, ni extrañarnos, siempre ha habido grupos reaccionarios, los que quieren mantener el status quo, los que quieren que se mantengan los privilegio, por eso se llama conservadurismo", señaló.

Dijo que están en contra de los cambios que ellos proponen que tiene más que ver más con el pensamiento liberal, con la transformación, la reforma, "y yo diría la revolución, no armada, la revolución de las conciencias".

Entonces dijo, "hay que respetar a los opositores, garantizar el derecho a disentir, pero que también los opositores no quieran que no hablemos, porque la democracia y la comunicación son mensajes de ida y vuelta, es diálogo circular".

Minutos antes, el presidente también había señalado que "los tecnócratas neoliberales o los que tienen una formación académica desprendida de la realidad", los que no quieren transformar esa realidad, lo que quieren es que su administración no hiciera nada, "pero no, la transformación se está llevando a cabo y el que no coincida en entera libertad puede decir no estoy de acuerdo, y además ir al Reforma y a Televisa si es posible y a otros medios porque les van a abrir los espacios para que declaren en contra de nosotros. Pero ni modo qué le hacemos".

Luego, entre bromas, al hablar de los líderes del Frenaaa, López Obrador preguntó: "¿no saben si están siendo apoyados por Aguilar Camín?, o por Creel —luego corrigió— por Krauze, —y alguien gritó: 'por Loret de Mola'—; todos esos que pongan su casita aquí, unidad, digo, si son miembros de este movimiento, sino no tienen por qué".