AMLO pide a seguidores eviten llevarle serenata por sus 67 años 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus seguidores a evitar llevarle serenata mañana en la madrugada a Palacio Nacional por motivo de su cumpleaños 67.

“Mañana voy a cumplir 67 años. Estoy bien gracias al creador, la naturaleza y a la suerte, también cuenta”, dijo.

El mandatario precisó que se enteró que le quieren llevar serenata, pero pidió evitarlo debido a la pandemia de Covid-19.

“Me enteré que quieren venir hoy en la noche a traer serenata, yo no puedo impedirlo, pero no hace falta, tenemos que cuidarnos ahora por la pandemia, todavía sigue afectando y hay amor sincero y eterno, es un amor recíproco, así como me quieren a mí muchos, los quiero yo, y un poquito más todavía”, dijo.

López Obrador consideró que el mejor regalo que le pueden dar sus seguidores es el respaldo a su gestión.

“Amor con amor se paga, ya qué más amor me van a dar si me están respaldando. Estamos juntos llevando a cabo una transformación, que es un ideal que estamos convirtiendo en realidad. Qué mejor regalo que este, no hace falta, es mejor quedarnos en casa, por telepatía, mandarnos muchos abrazos y felicitaciones”, dijo.

El Presidente indicó que pasará el día en la Ciudad de México con su familia, esposa e hijos, con quienes comerá y el sábado viajará a Tabasco y a Chiapas para revisar el tema de las inundaciones.