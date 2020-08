AMLO pide a padres de familia que no se dejen tras denuncias de corrupción en escuelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se le cuestionó sobre las denuncias presentada por padres de familias de ocho escuelas en Guanajuato, quienes señalaron haber sido engañados para entregar recursos al programa “La Escuela es Nuestra”.

El supervisor escolar de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Roberto Durán Grajales, indicó que los padres de familia denunciaron que Servidores de la Nación los han presionado para realizar obras, así como para que se les entregue dinero.

Los Servidores de la Nación se dedican a presionar a las madres de familia para que les enteguen el dinero. No se lo entregan directamente a ellos, pero las esperan en el banco, ven que hagan el retiro y después las acompañan con el contratista”, afirmó.

Asimismo, indicó que hasta el momento ninguna obra o proyecto se ha realizado luego de la entrega de dinero.

Por su parte, el presidente López Obrador recomendó a los afectados que “no se dejen” e instó a denunciar, ya que el programa fue creado para eliminar la corrupción, por ello, dijo, que puso a cargo de la tesorería a mujeres, ya que el mandatario señaló que son más confiables.

“Yo le diría a los padres de familia que no se dejen que no lo permitan, que denuncien y que el dinero de la escuela va directo a madres y padres de familia, a su sociedad, para que en la asamblea decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada, porque el programa se hizo precisamente para que no haya intermediarios porque todo lo que era la construcción de aulas, mantenimiento pasaba por varias instancias y llegaba muy poco, a veces nada, ahora desde la tesorería se envía el dinero, el único intermediario es un banco, donde van a buscar lo que les corresponde, si es una escuela pequeña”.

Por ello, destacó que es importante que estas personas no acepten ninguna imposición.

Con información de Reforma y Periódico Correo