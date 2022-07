AMLO pide a militancia de Morena no dejarse manipular, pues “sólo siendo masoquista se acepta ser borrego” de cara a elección interna

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- En la víspera de las elecciones internas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la militancia que participará a no dejarse manipular y que si salen “algunos mapaches, que los manden muy lejos”.

Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches que los manden lejos, lejos y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y que nosotros hemos luchando siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude y que la libertad no se implora, se conquista; y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego con todo respeto a los borregos”, dijo.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la elección interna de Morena en los 300 distritos electorales para renovar los órganos internos, dirigencias estatales y a los congresistas.

“Al basurero de la historia”

López Obrador advirtió a los militantes que si llega un candidato y dice: “ahí traigo línea, yo soy el bueno”, se le debe contestar: “sí, tú eres el bueno; tú vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia”.

Incluso ejemplificó que no cuenta ni siquiera que alguien se promueva como amigo del Presidente de la República.

“Es que mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel; mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’, pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazos; y evitar se acarreado”, advirtió.

Emitir voto consciente

El mandatario pidió a los morenistas tomarse su tiempo para revisar los nombres de los postulantes antes de emitir su voto.

“Ve los 100, 200 o 300 o los que sean; llévate tu tiempo viendo a quién conoces, a quién has visto que ayude al pueblo, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo”, pidió.

El Presidente destacó el método de Morena para elegir a sus órganos internos, debido a que como fundador le tocó elaborar los estatutos.

“El procedimiento en el caso de Moren lo conozco, porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Es muy bueno el procedimiento, porque si más no recuerdo se hacen asambleas distritales, elecciones”, indicó.

